Doncic e l'addio di Porzingis: "Peccato, ma la NBA è un business"

I Dallas Mavericks sono stati una delle franchigie più attive nell’ultima giornata di trade.

L’addio di Kristaps Porzingis, approdato ai Wizards in cambio di Spencer Dinwiddie e Davis Bertans, non ha lasciato indifferente la stella della squadra, Luka Doncic.

Lo sloveno ha, forse non a caso, sfoderato contro i Cavs la miglior prestazione della carriera con 51 punti, per poi però dichiararsi amareggiato per la partenza del lettone:

“Kristaps ci mancherà, stavamo costruendo qualcosa di eccezionale, ma purtroppo non ha funzionato. Ha dovuto lottare a lungo con gli infortuni, quest’anno le cose stavano andando meglio, ma è andata così”.

“Gli auguro il meglio, purtroppo la NBA è un business. Sono convinto che Davis e Spencer ci saranno molto utili” ha aggiunto Doncic.

