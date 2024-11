Donnarumma: cosa è successo davvero. Deschamps allo scoperto sui problemi di Theo

Il forfait in extremis di Gigio in Italia-Francia ha lasciato qualche dubbio, il ct della Francia vuota il sacco sul momento del terzino del Milan

Chiamate Francia 1-3, 1-3. L’Italia sperpera il tesoretto dell’andata a Parigi e si fa soffiare il primo posto nel girone di Nations League dai cugini transalpini. Una beffa inattesa che riporta tutti con i piedi per terra dopo l’esaltazione degli ultimi tempi e la vittoria a Bruxelles col Belgio. E dire che a Deschamps mancava (per scelta) un certo Mbappè ed anche Theo Hernandez era in panchina ma per il mancino del Milan è un momento-no che dura da un po’.

Il rimprovero di Fonseca a Theo

E’ dall’inizio della stagione che per Theo arrivano problemi e imprevisti: le prime bocciature di Fonseca, il caos per aver disertato assieme a Leao il cooling break, il rigore battuto (e sbagliato) dopo averlo sottratto a Pulisic a Firenze e per ultimo la lavata di testa del tecnico rossonero dopo la partita di Cagliari (“deve migliorare in fase difensiva”)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Theo e il rinnovo di contratto

Resta in stand-by il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026: il Milan pensa a prolungare fino al 2029 alzandogli lo stipendio ma non mancano squadre interessate al suo acquisto. Intanto anche con la nazionale le cose non vanno benissimo e ieri nella “sua” San Siro è rimasto in panchina.

Deschamps rivela i problemi di Theo

Il perchè lo ha spifferato candidamente lo stesso ct francese Deschamps: “Ha già giocato la prima partita non essendo al 100%, non è al meglio della sua condizione, oggi l’ho lasciato tranquillo perché era meglio così. Theo è un ottimo giocatore anche se non ha lo stesso livello degli anni passati, gioca tanto e può capitare. C’è chi parla di Mbappé, tutti possono avere momenti così, anche per la squadra. Gli ha parlato, passo tanto tempo con i giocatori e con Theo che da tanti anni è con noi. E’ importante confrontarsi e capire, la stanchezza fisica c’è sempre stata, quella psicologica è più difficile da misurare. Hanno 3 partite a settimana, in alcuni momenti tutti hanno momenti non belli ed in questi momenti sono il primo a mantenere alta la fiducia”.

Il forfait di Donnarumma

Anche all’Italia però mancava una pedina importante, ovvero Gigio Donnarumma fermato in extremis da problemi intestinali e sostituito (non brillantemente) da Vicario. Quando si è appreso della sua assenza dell’ultimo minuto in tanti hanno pensato a una scusa per evitare i probabili fischi di San Siro ma il portiere è stato davvero male come ha spiegato Spalletti: “Si è sentito male, ha avuto mal di stomaco e diarrea, abbiamo tentato di recuperarlo, ma si sentiva debole”.

Il rimpianto dei tifosi sul web

E dai possibili fischi si è passato ai rimpianti sul web: “Per tutti quelli che continuano a criticare Donnarumma e ad invocare Vicario fra i pali, non capendo che Gigio è il nostro fuoriclasse, capace di trasmettere sicurezza all’intera squadra (cosa che Vicario, ad oggi, non riesce a dare). Stateve” e poi: “Con Donnarumma almeno un goal non lo avremmo preso” e anche: “Gigì ma non ti potevi prendere 2 compresse di Imodium?” e infine: “Il prossimo che mi dice che Donnarumma non è fondamentale in questa Nazionale si prende gli schiaffi. Quelli veri, non quelli social”.