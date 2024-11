Donnarumma salta Italia-Francia per un virus intestinale: il mal di pancia di Gigio e i sospetti del web

Il portiere del PSG bloccato da un problema fisico, niente match di San Siro per lui: era pronta la "solita" accoglienza a base di fischi e insulti dai tifosi del Milan.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sorpresa: Gianluigi Donnarumma out per Italia-Francia di Nations League. Il portiere del Paris Saint-Germain indisponibile a causa di un problema intestinale dell’ultimo momento. Al suo posto, stando alle indicazioni degli inviati delle testate specializzate, più Vicario che Meret. Ma l’assenza di “Gigio” scatena il web e alimenta i sospetti. Per molti, si tratta di un mal di pancia non casuale. Soprattutto alla vigilia di un incontro come quello di San Siro.

Italia-Francia, Gigio è out: il motivo

Secondo quanto filtra dallo staff azzurro, non ci sono da fare retropensieri: Donnarumma ha accusato un problema di natura gastrointestinabile che ne rende impossibile la presenza in campo nel decisivo match del girone di Nations League contro i francesi. Ma il web – si sa – è la casa dei cattivi pensieri. Delle illazioni, dei sospetti. Delle teorie strane, dei complotti, delle scuse, dei ragionamenti da bar. E così al mal di pancia accusato alla vigilia della “solita” gazzarra preparata per lui dai tifosi rossoneri non tutti credono.

Donnarumma e i fischi dei tifosi del Milan

Di precedenti fatti di fischi, insulti e soldi finti lanciati in campo a ricordare in eterno “lo sgarbo” di tre anni fa, quando andò via a zero da Milano, sponda rossonera, per il Paris Saint-Germain, ce ne sono tanti. Tutti hanno lasciato un ricordo amaro in Gigio, ma anche nei tifosi italiani. Perché fischiarlo quando gioca per l’Italia? Non significa “dare un vantaggio” alla squadra avversaria della Nazionale? E soprattutto: quanto ancora deve durare questo biasimo per quella storia del 2021?

Mal di pancia Donnarumma, web in tilt

“Mi dicono che Donnarumma ha il cagotto, si vede che aveva paura di ricevere fischi e di raccogliere dollarumma”, scrive un tifoso rossonero su X. “Paura eh Gigio?”, ironizza un altro fan. “Ci sarà risparmiata la triste ritualità del fischi al capitano azzurro…”, si “consola” il giornalista Giovanni Capuano. “Al pensiero gli è venuta la cac…”, un altro commento. “Peccato, era l’unica motivo per cui avrei guardato la partita”. E ancora: “Virus a cui non crede nessuno. L’hanno voluto preservare dai fischi del suo ex stadio“.