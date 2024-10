Milan, Theo Hernandez sempre più lontano. L’agente: "Da 4 mesi non parliamo col club"

Tensioni tra il club rossonero e il terzino francese. Non c'è dialogo con la società sul fronte rinnovo e si ipotizza una possibile partenza

Che ne sarà di Theo Hernandez? Il futuro del terzino francese potrebbe essere lontano dal Milan. Il rapporto mai nato con Paulo Fonseca ha soltanto accentuato dei problemi che in realtà vengono da ben altro. A confermare le difficoltà del calciatore è stato il suo agente che ha rivelato come da mesi ormai le trattative per il rinnovo si siano interrotte. Ecco perché si potrebbe arrivare a un clamoroso divorzio.

Il rapporto tra Theo e Fonseca

Non è stato un impatto sensazionale, per usare un eufemismo, quello di Paulo Fonseca al Milan. Tra le tante difficoltà riscontrate dal tecnico portoghese c’è anche la gestione di un gruppo che non sempre ascolta le sue indicazioni. I due esempi più eclatanti sono il cooling break con Theo Hernandez tra i protagonisti e i calci di rigore battuti da tutti tranne che dall’uomo designato dal tecnico, ovvero Pulisic. Questo fattore non aiuta certamente i discorsi con Theo.

Il problema tra Theo e il Milan

Ma alla base del possibile divorzio tra Theo Hernandez e il Milan non c’è la questione allenatore. Certo, il rendimento del marsigliese è ben lontano dagli standard abituali ma come spesso accade il nocciolo è economico. Si è parlato di una richiesta di 8 milioni di euro l’anno da parte del calciatore per il rinnovo: praticamente il doppio di quanto attualmente percepito. Questa tesi è stata però smentita dall’agente dello stesso giocatore.

Il punto dell’agente del calciatore

Manuel Garcia Quilón, agente del terzino francese, ha spiegato la situazione dal suo punto di vista ai microfoni di QSVS: “Rinnovo? Non c’è nessuna trattativa, non parliamo di niente da 4 mesi, da maggio-giugno. La società mi ha contattato, ci hanno chiesto se il giocatore volesse rimanere e se era contento a Milano. Gli ho detto di sì, è molto legato alla città e molto ben ambientato nel calcio italiano. È felice qui con la sua famiglia e con suo figlio. Theo è al Milan da sei anni e i fatti valgono più delle parole. Però non abbiamo nessuna proposta sul tavolo, non abbiamo nessun offerta da parte del club“.