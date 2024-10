Allegri al Milan: anche per Trevisani è l’uomo giusto per il post Fonseca

Il giornalista che in passato ha ripetutamente attaccato il tecnico livornese ora lo indica come il personaggio migliore per risolvere la crisi dei rossoneri

Milan, Trevisani suggerisce Allegri al posto di Fonseca

Massimiliano Allegri al posto di Paulo Fonseca: questa la mossa con cui il Milan ritroverebbe continuità e potrebbe rilanciarsi in campionato e in Champions League. A sostenerlo è Riccardo Trevisani, intervenuto nello spazio web “Cronache di spogliatoio”: un consiglio inatteso, dato che il giornalista è stato tra i più critici nei confronti del tecnico livornese durante la sua seconda esperienza alla Juventus.

Milan, per Trevisani Allegri è l’uomo giusto

“La soluzione migliore per questo Milan è Massimiliano Allegri – ha dichiarato Trevisani durante il programma -. È una squadra che ha bisogno di qualcuno che lavori sulla difesa perché l’attacco fa gol comunque, in qualche modo”.

Secondo Trevisani, infatti, il problema principale del Milan è in difesa e l’arrivo di uno “specialista” come Allegri non porterebbe che benefici ai rossoneri. “Il Milan va sistemato dietro e se c’ha un pregio Allegri è che dietro in qualche modo ti sistema, anche in una squadra in cui non ci sono Chiellini, Bonucci e Barzagli”, ha poi aggiunto Trevisani.

Milan, Trevisani e l’altro pregio di Allegri

Per il giornalista Allegri continua ad avere dei difetti, ma oltre a saper sistemare la fase difensiva il tecnico livornese ha un altro grande pregio: ha già lavorato con dirigenze che non sembrano avere le idee chiarissime quanto alla programmazione tecnica.

“Allegri ha bisogno di una squadra che sappia fare gol a prescindere dagli schemi che non gli dà – ha detto Trevisani sottolineando un limite del tecnico – Per sistemare il casino del Milan però prendo uno che già ha avuto una società ballerina fino ad un anno fa. Credo sia una soluzione, poi se devo dargli dei giovani, un gioco, non prendo Allegri”.