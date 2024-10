Milan, Baresi primo membro della Hall of Fame: ma i tifosi invocano Maldini e attaccano la società

I tifosi del Milan non hanno preso bene la decisione di inaugurare l'Hall of Fame - dove non è stato inserito subito Maldini - dopo la sconfitta contro la Fiorentina e sono tornati ad attaccare la società

Dopo la sconfitta rimediata ieri contro la Fiorentina e tutte le polemiche conseguenti, il Milan ha lanciato oggi lunedì 7 ottobre la sua Hall of Fame, con l’icona Franco Baresi come primo membro. I tifosi però non sembrano aver apprezzato più di tanto l’iniziativa, attaccando nuovamente la società e invocando Paolo Maldini.

Il Milan inaugura la sua Hall of Fame: Baresi primo membro

Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club, è diventato il primo membro della Hall of Fame del Milan, nata per ricordare e onorare giocatori e personaggi che hanno scritto la storia dei rossoneri.

Il fatto che Baresi sia il primo a farne parte non è certo una sorpresa, visto che lo storico difensore col n°6 sulle spalle ha toccato quota 50 anni con il Milan. Queste le parole del vicepresidente al momento della celebrazione: “Sono profondamente onorato di essere stato scelto dal Milan come primo membro della Hall of Fame. Questo riconoscimento mi riempie di orgoglio. Il Milan non è solamente trionfi e titoli, è stile, passione e sacrificio, valori e persone che hanno reso grande questo club. Confido che questo progetto possa ispirare i più giovani a continuare a contribuire alla nostra storia”.

Dopo Baresi un attaccante

Nel suo primo anno di vita, la Hall of Fame del Milan selezionerà gli attaccanti che hanno contribuito a scrivere pagine importanti di storia del club. Da domani sarà infatti possibile votare sulla piattaforma AC Milan Together e sui canali social del Diavolo tra 24 candidati, che verrano poi ridotti a 9 finalisti, da cui poi usciranno – con le votazioni finali che inizieranno il prossimo 4 novembre – i tre centravanti più iconici della storia rossonera che entreranno di diritto nella Hall of Fame.

I tifosi non ci stanno, invocano Maldini e attaccano la società

Il tempismo per l’inaugurazione della Hall of Fame non è stato di certo ideale. Molti tifosi infatti hanno ancora in testa la brutta sconfitta rimediata ieri sul campo della Fiorentina e hanno quindi attaccato Fonseca e soprattutto la società, considerata la responsabile numero uno, invocando Paolo Maldini – da molti visto come l’antitesi dei dirigenti oggi presenti -, che secondo molti avrebbe meritato di entrare da subito nella Hall of Fame assieme a Baresi.

Tanti infatti gli utenti che si sono chiesti se e quando Maldini verrà inserito nella Hall of Fame, con Francesco che arriva a domandarsi: “Voglio vedere con che faccia inviterete Maldini. Perché se non lo fate dovete solo vergognarvi”. Un altro tifoso dimostra non di non aver minimamente digerito l’assenza di Paolo: “Il primo doveva essere solo uno, Paolo Maldini. Il più duraturo, vincente, iconico, rappresentativo calciatore della nostra storia”.

Tanti anche i commenti contro dirigenti e società: “Furlani Moncada Cardinale Scaroni date le dimissioni e andatevene” scrive un utente, mentre Salva punta il dito sull’assenza della società: “Non sapete cosa sia il Milan, ve ne uscite con sta roba il giorno dopo l’ennesima figuraccia mentre dirigenti e proprietari son ben lontani dal metterci la faccia. Vergogna”. Senza poi contare i vari CardinaleOut e FonsecaOut che sotto il post della Hall of Fame si sprecano.