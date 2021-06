Doppia operazione in Spagna, i milanisti esultano

Buone notizie in arrivo dalla Spagna per il Milan. Paolo Maldini potrebbe infatti a breve concludere due operazioni che vedono coinvolte società della Liga: una in uscita e una in entrata.

Doppia operazione in Spagna

La prima si riferisce a Samu Castillejo, esterno offensivo che sembra non rientrare più nei piani del Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, proseguono positivamente le trattative tra Maldini e il Betis, sempre più interessato all’ex Villarreal: in questo momento il club di Siviglia avrebbe sorpassato l’Espanyol nella corsa a Castillejo.

L’altra notizia, invece, riguarda Brahim Diaz, trequartista arrivato in prestito secco nella scorsa stagione dal Real Madrid che Maldini vorrebbe riportare in rossonero.

“Diaz è vicino al ritorno al Milan dal Real in prestito con opzione di riscatto a 20 milioni di euro – scrive su Twitter il giornalista della Gazzetta – Mancano gli ultimi dettagli e l’affare sarà fatto. Finora nessuna sorpresa”.

La gioia dei milanisti

Pioli, dunque, potrà contare ancora sul folletto spagnolo, giocatore con talento e ampi margini di miglioramento. Le due notizie sono state accolte bene dai tifosi del Milan.

“Castillejo via, prepariamo la festa!”, commenta su Twitter Gianluca. “Ma non sarebbe possibile scambiare Castillejo con Fekir?”, domanda Mavmad riferendosi al talento del Betis. “Sorpassato l’Espanyol? C’è una gara addirittura per Castillejo?”, si chiede Kalulisme.

Quanto a Diaz, Agiri scrive che “Brahim è un ottimo affare, molto meglio di Calhanoglu”. ManK, invece, si lamenta: “Ancora un giocatore in prestito… ma quando lo compriamo davvero un trequartista forte?”.

SPORTEVAI | 17-06-2021 12:17