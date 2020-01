Doppio Pellegrini a Parma: la Roma si regala la Juventus

Lorenzo Pellegrini regala la Juventus alla Roma: i giallorossi vincono infatti 2-0 a Parma e in questo modo accedono ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronteranno i bianconeri all'Allianz Stadium. E la doppietta del centrocampista, decisivo nella ripresa, vale il passaggio del turno ai capitolini.

Paulo Fonseca si affida a Kalinic al centro del tridente con Perotti e Under ai suoi lati, Pellegrini libero di inserirsi da dietro e Cristante arretrato addirittura al livello dei difensori. Niente Inglese e Kulusevski dal primo minuto per D'Aversa: centravanti titolare gioca Cornelius, affiancato da Kucka e il redivivo Siligardi.

Il primo tempo inizia con ritmi forsennati, ma poche reali occasioni da gol: dopo pochi secondi è Kurtic a presentarsi in avanti (sbagliando però il controllo decisivo), chi però ha voglia di ben figurare è Kalinic. Il centravanti giallorosso è senz'altro uno degli uomini più positivi del primo tempo.

Proprio lui trova la prima interessante azione per la Roma, agevolando con una bella finta il tiro di Perotti. Il croato però mostra in particolare una buona intesa con Pellegrini, con cui crea triangolazioni che mettono in costante apprensione il portiere ducale Colombi.

Dall'altra parte le migliori occasioni capitano a un distratto Cornelius, che perde l'ideale sfida con Pau Lopez e indispettisce anche il pubblico del Tardini: a inizio ripresa D'Aversa lo richiama e getta nella mischia Inglese.

Chi segna però è la Roma, non a caso con una combinazione tra Kalinic e Pellegrini: è quest'ultimo a trovare il tiro a giro che sblocca il punteggio al 49'. E il Parma non riesce più a reagire, nonostante l'ingresso in campo di Kulusevski.

Dopo un inconveniente con gli idranti (che partono da soli pochi istanti dopo il gol), di fatto la Roma non si lascia più distrarre: anzi, alla prima occasione utile raddoppia e mette al sicuro il passaggio del turno.

Succede al 76': c'è un mani di Barillà in area, per Pairetto è rigore, e a trasformarlo è proprio Pellegrini. Che in questo modo trova anche la prima doppietta in giallorosso.

Nel finale Fonseca gli concede anche la passerella: ora appuntamento ai quarti di finale, a Torino contro la Juventus.

SPORTAL.IT | 16-01-2020 23:22