Dorothea Wierer: "Mi sono tolta un peso, ora me la posso godere"

19-02-2022 19:04

Dorothea Wierer ai microfoni di Sky ha fatto un bilancio delle sue Olimpiadi a Pechino, chiuse con una medaglia di bronzo nella sprint: “Ci metterò ancora un po’ a realizzare tutto questo. Anche perchè avevamo diverse gare di fila, quindi la tensione non deve assolutamente calare”.

“Non me la sono goduta, però ora sono finiti i Giochi e sono contenta, mi sono tolta un bel peso”, ha confessato la sciatrice.

“C’era tanta attesa e pressione, sono molto soddisfatta. Le Olimpiadi sono sempre le Olimpiadi, anche se sono gli stessi atleti e gli stessi format, ma c’è qualcosa in più. Questi Giochi, inoltre, sono stati difficili anche per le condizioni della neve, per il freddo ed il forte vento”.

OMNISPORT