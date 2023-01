07-01-2023 21:37

La bella notizia per i tifosi del Borussia Dortmund e per tutti gli appassionati di calcio è arrivata: Haller ha sconfitto il tumore. Adesso, l’obiettivo è tornare in campo il 22 gennaio, contro l’Augsburg, anche solo per uno spezzone di gara.

Quando arrivò per sostituire Haaland disse ai tifosi: “Non vedo l’ora di giocare davanti a voi e al muro giallo”. Il conto alla rovescia è cominciato.