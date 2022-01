02-01-2022 23:43

Douglas Costa verso la permanenza in Brasile. Nonostante la retrocessione in seconda divisione del Gremio, l’attaccante in prestito dalla Juve fino a giugno 2022 si è convinto a restare in patria.

“Douglas Costa ha manifestato la volontà di restare e il Gremio è interessato alla sua permanenza”, sono le parole del presidente Romildo Bolzan Junior a Radio Gaucha. Douglas Costa per restare dovrà però ridursi considerevolmente lo stipendio.

