Dove vedere i gol della 1a giornata in tv: al via 90esimo, DS e Pressing, tutte le novità di Sky

Tornano in onda gli approfondimenti sportivi delle reti RAI, Mediaset, SKY e DAZN per raccontare la nuova Serie A 2024-25. Le novità dei palinsesti

17 agosto 2024. E’ ufficialmente arrivato il giorno della ripartenza della Serie A. Tra sabato e domenica andranno in scena le prime 8 partite con i 2 posticipi finali del lunedì. Ma come fare per vedere i gol di tutte le squadre – e non solo – in tv? Ripartono i format storici della RAI con ‘90esimo minuto’ e Domenica Sportiva ma anche Pressing su Mediaset – con alcune novità – e tutti i post gara di Sky Sport e DAZN. Le novità, gli orari e i canali dove gli sportivi potranno sintonizzarsi a partire da stasera.

Serie A, il palinsesto sportivo della RAI

Torna ’90esimo minuto’ che da questa stagione non attende settembre per cominciare. Da stasera alle 22:40 su RAI 2, Paolo Paganini reduce dall’esperienza vincente di Dribbling Europei, sarà in coppia con Paola Ferrari. La squadra di opinionisti e talent sarà simile a quella della scorsa edizione: confermati Tardelli, Bruno Giordano ed inserita una new entry: Ubaldo Righetti, ex calciatore della Roma e da mesi nuovo volto RAI. Addetto alla moviola in studio sarà l’ex arbitro Max Saccani. Spazio ai collegamenti dagli stadi, più sintesi delle gare e gli approfondimenti sul calciomercato condiranno il ricco menù del post gara targato RAI da stasera.

Domenica 18 agosto tornerà in onda anche la ‘Domenica Sportiva’ che nella scorsa stagione ha raggiunto incredibili dati d’ascolto e di share: anche quest’anno lo storico format sportivo verrà condotto da Simona Rolandi, a partire dalle 22:40 su RAI 2.

Lunedì sera bissa l’appuntamento con ’90esimo’ che sarà condotto da Marco Mazzocchi, reduce da Notti Europee, sempre su RAI 2 dalle 22:40. In autunno il noto format sportivo dell’emittente di stato verrà posticipato come orario di inizio dalle 23:00 e sempre su Rai 2.

Serie A, il palinsesto sportivo di Mediaset

Tornano in onda anche gli appuntamenti sportivi di Mediaset con alcune novità. Si parte domenica 18 agosto alle ore 13.00 su Italia 1 con la nuova edizione di “Sportmediaset XXL” condotta da Benedetta Radaelli e con in studio Ciccio Graziani per rivedere e commentare gli highlights e la super moviola degli anticipi del sabato e proiettarsi sul resto della giornata. Nuove rubriche e altri ospiti a sorpresa.

Su Canale 5, alle 23.25, da domenica 18 agosto e per tutte le domeniche di campionato, torna “Pressing”, l’approfondimento calcistico di Mediaset. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset, confermata la coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini.

Infine, da lunedì 19 agosto, in seconda serata su Italia 1 e per tutti i lunedì post giornate di Serie A, in onda “Monday Night” condotto da Benedetta Radaelli. Le analisi delle partite del lunedì e gli approfondimenti sulla giornata appena giocata.

Serie A, il palinsesto sportivo di Sky Sport

Su Sky e in streaming su NOW, torna in campo la Serie A Enilive 2024/2025, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva – il sabato alle 20.45, la novità della domenica alle 18 e il lunedì alle 20.45 – per un totale di 114 match a stagione e un campionato ancora più spettacolare grazie al ritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le migliori squadre del torneo, tutte disponibili anche in 4K: Juventus-Roma (3a giornata), Inter-Juventus (9a giornata), Juventus-Torino (12a giornata) e Milan-Inter (23a giornata).

LA PRIMA GIORNATA – Da oggi a lunedì 19 agosto, appuntamento con la prima giornata della stagione. Si parte sabato 17 agosto alle 20.45 con Milan-Torino su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica, alle 18.30, in campo Hellas Verona-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Appuntamento sabato con L’Originale, condotto come di consueto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta. La domenica per le prime tre giornate in onda Calcio d’estate, con Giorgia Cenni e Roberta Noè che si alterneranno alla conduzione per approfondire i temi delle partite della domenica insieme a Stefano De Grandis, Gianfranco Teotino e Paolo Assogna.

La domenica sera appuntamento con Il Club, con Fabio Caressa alla conduzione insieme a Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, e Marco Bucciantini: da questa stagione ci sarà uno spazio in più per il programma, un’anteprima tutte le domeniche alle 20 per anticipare i temi della serata e per commentare immagini e interviste del match Sky delle 18.

Lunedì, torna Calcio d’estate, con Roberta Noè, Giancarlo Marocchi e Marco Nosotti per affrontare i temi dei posticipi, per poi chiudere, lunedì sera, con Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che, in diretta da Canazei in Val Di Fassa – Trentino, racconterà la giornata di Serie A e le trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Massimo Marianella, Lorenzo Minotti e Aldo Serena.

DAZN, programmazione per la nuova Serie A 2024-25

Ripartono anche gli approfondimenti sportivi di DAZN per il nuovo campionato italiano: sabato sera dalle 22:55 verrò mandato in onda il programma ‘Questo è calcio’; domenica sera torna ‘Linea Diletta’ a partire dalle 23:10 per i post gara di Serie A.

