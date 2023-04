Oggi, 19 aprile, alle 21 a San Siro si gioca Inter-Benfica, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ecco dove vederla in tv e in streaming

19-04-2023 09:49

Gara decisiva per il futuro dell’Inter e di Simone Inzaghi. Oggi, 19 aprile, a San Siro, è in programma Inter-Benfica, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nella sfida d’andata, vittoria dei nerazzurri per 2-0.

Alle prese con tanti problemi in campionato (11 sconfitte), l’Inter non può fallire l’appuntamento con la semifinale di Champions League dove, ad attenderla, c’è il Milan per un Derby europeo che promette scintille. L’Inter non agguanta una semifinale di Champions League dalla magica stagione 2009/10.

Quando si gioca Inter-Benfica

Inter-Benfica si gioca oggi, 19 aprile, alle ore 21 allo stadio San Siro di Milano. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video.

Partita: Inter-Benfica

Data: mercoledì 19 aprile 2023

Orario: 21

TV: Amazon Prime Video



Streaming: Amazon Prime Video



Dove vedere in tv e in streaming Inter-Benfica, anche gratis

La partita Inter-Benfica, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sarà trasmessa, in esclusiva, da Prime Video, sia in tv che in streaming. Grazie al mese di prova gratuita garantito da Prime Video, la partita sarà visibile gratuitamente dai nuovi iscritti alla piattaforma Prime Video.

La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al suo fianco come spalla tecnica. L’arbitro della partita è lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande.

Dove seguire la diretta testuale di Inter-Benfica

Se invece preferite seguire Inter-Benfica in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

