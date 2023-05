Dove vedere Milan-Inter in diretta tv e streaming gratis, Champions League 2022/2023

Oggi è il giorno del super derby di semifinale, San Siro tutto esaurito e interesse da tutto il mondo. Ecco dove vederlo in tv e in streaming

10-05-2023 09:28

Milano si ferma stasera alle 21 per l’andata delle semifinali di Champions League tra Milan e Inter. E’ il super derby europeo. San Siro naturalmente tutto esaurito, interesse da tutto il mondo per la partitissima.

I rossoneri si presentano al gran giorno con il dubbio Rafa Leao, un giocatore che sposta eccome gli equilibri, ma con il dna europeo che potrebbe avere un peso. Dall’altra parte, l’Inter di Simone Inzaghi arriva all’appuntamento decisivo della stagione in gran forma e con problemi di abbondanza sia in attacco sia a centrocampo. L’Italia avrà sicuramente una sua rappresentante nella finale di Istanbul e non è poco. E 20 anni dopo, le due milanesi sono ancora qui, nella semifinale di Champions: chi per confermare quel risultato, chi per la rivincita.

Quando si gioca Milan-Inter

Milan-Inter si gioca oggi, mercoledì 10 maggio, alle ore 21 allo stadio di San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Prime Video, ma anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre o 5008 sulla piattaforma Sky). Per vedere la partita su Amazon Prime Video sarà necessario scaricare l’app su una smart tv abiltata.

Il match del Meazza sarà visibile anche in streaming, sempre su Amazon Prime e su TV8, accedendo al sito ufficiale dell’emittente in chiaro.

Dove vedere in tv e streaming Milan-Inter gratis

La gara verrà trasmessa da Amazon Prime video. Bisognerà scaricare l’app su una tv smart abilitata. E anche in chiaro, avendo rilevanza nazionale, su TV8.

Saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini il telecronista e la seconda voce su Amazon Prime Video e su TV8 (il segnale della prima sarà inviato alla seconda).

Il direttore di gara sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano, che guiderà uno staff di connazionali composto dagli assistenti Barbero Sevilla e Nevado Rodriguez, dal quarto ufficiale Sanchez Martinez e dai Var Martinez Munuera e Hernandez Hernandez. È la prima semifinale per il 39enne, primo arbitro a espellere Messi e che ha un precedente fortunato con il Milan.

Dove seguire la diretta testuale Milan-Inter

Se invece preferisci seguire Milan-Inter in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport .

Informazioni utili su Milan-Inter

