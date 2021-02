Dove vedere Parma-Udinese in tv e streaming: Sky o Dazn

Forse una delle ultime spiagge, chissà, per il Parma di uscire da un tunnel infinito e riaprire il discorso salvezza. L’occasione per l’Udinese di fare un altro passo in avanti, decisivo, verso la permanenza in serie A. Questi sono i temi centrali della sfida che domenica metterà di fronte Parma-Udinese nella 23sima giornata in serie A dallo stadio Tardini della città ducale, una gara delicata per la lotta nelle zone calde della classifica tra le formazioni di D’Aversa e Gotti, da vedere in diretta televisiva e in streaming.

Parma e Udinese verso la sfida del Tardini

Con soli 13 punti in classifica, sembra non avere fine la crisi del Parma che arriva a questa sfida dopo quattro sconfitte consecutive. L’Udinese invece vuole riprendere la marcia verso la salvezza dopo lo scivolone, abbastanza prevedibile di domenica scorsa all’Olimpico contro la Roma. Ma prima la squadra di Gotti aveva conquistato ben 8 punti in 4 gare con due vittorie e due pareggi che ne avevano risollevato e di molto la classifica.

All’andata, alla Dacia Arena di Udine, partita ricca di gol e vittorie dei bianconeri per 3-2: vantaggio ducale con Hernani, pareggio friulano con Samir e 2-1 realizzato dall’autorete di Iacoponi. Nel finale succede di tutto Karamoh sigla il momentaneo 2-2 ma poi Pussetto regala i tre punti all’Udinese.

Dove vedere Parma-Udinese in tv e streaming

Parma-Udinese è in programma allo stadio Tardini di Parma domenica 21 febbraio, alle ore 12.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN1 (canale 209 del decoder satellitare).

Qui il link per vedere Parma-Udinese in diretta

Per seguire la sfida salvezza tra ducali e friulani in diretta streaming su smartphone e tablet si deve utilizzare l’app DAZN oppure collegarsi con il pc o portatile sul sito di DAZN. Telecronaca: Riccardo Mancini col commento tecnico di Dario Marcolin.

Sarà possibile anche seguire la diretta live di Parma-Udinese su Virgilio Sport.

Parma-Udinese: le probabili formazioni

Qui Parma: a disposizione di D’Aversa ci sono Busi ed Hernani, non ancora Inglese, Pellé e Valenti. Sarà difesa a 4 con l’innesto di Brugman in cabina di regia. In attacco nella speranza di rompere il digiuno prolungato delle punte potrebbe essere la volta di Mihaila a sinistra con Gervinho spostato a destra.

Qui Udinese: Pereyra sta facendo di tutto per esserci dopo il ko con il Verona. Se non ce la fa, Arslan e Walace completeranno la mediana con De Paul, alle spalle di Deulofeu e una prima punta con Llorente nelle ultime ore insidiato da Okaka. Altri dubbio di Gotti sulle fasce: Molina e Ouwejan insidiano Stryger Larsen e Zeegelar.

PARMA (4-3-3) – Sepe; Conti, Bani, Osorio, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Mihaila, Cornelius, Gervinho. A disposiz. Colombi, Iacoponi, Pezzella, Grassi, Alves, Sohm, Cyprien, Hernani, Brunetta, Man, Karamoh, Zirkzee. All. D’Aversa

UDINESE (3-5-1-1) – Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Pereyra; Okaka (Llorente). A disposiz. Scuffet, Gasparini, Bonifazi, De Maio, Ouwejan, Molina, Makengo, Micin, Nestorovski, Llorente (Okaka). All. Gotti

L’arbitro e il Var di Parma-Udinese

Massimiliano Irrati, arbitro internazionale della sezione di Pistoia, sarà il fischietto chiamato a dirigere Parma – Udinese in programma domenica, ore 12,30, allo Stadio Ennio Tardini. Assistenti Bresmes e Affatato; quarto uomo Paterna. Al Var Piccinini, suo assistente Galetto. In casa Udinese un felice ricordo, l’ultima volta con Irrati, lo scorso 23 luglio, i friulani vinsero per 2-1 contro la Juventus alla Dacia Arena.

SPORTEVAI | 20-02-2021 09:19