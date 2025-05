Napoli-Genoa, moviola: dubbi sul rigore negato allo scadere, manca un rosso

La prova dell’arbitro di Forlì Piccinini al Maradona nel posticipo di A analizzata ai raggi X da Luca Marelli, Mauro Bergonzi e Giampaolo Calvarese

Nato nella città della sua sezione arbitrale, ovvero Forlì, Marco Piccinini – la scelta per Napoli-Genoa – dirige la sua prima gara in massima serie nel settembre del 2017 (Atalanta-Crotone), quando era in pieno organico nei ruoli della Serie B. Di professione ingegnere edile, inizia ad arbitrare per la sezione della città romagnola nel 2003, a 20 anni. Tra i professionisti dal 2011, esordisce in Lega Pro il 5 febbraio 2012 dirigendo Carrarese-Triestina. In stagione aveva diretto già 12 gare finora in A ed era stato impegnato in Milan-Roma di coppa Italia ma come se l’è cavata al Maradona?

I precedenti di Piccinini con Napoli e Genoa

Erano cinque i precedenti di Piccinini con il Napoli e il bilancio era estremamente positivo per gli azzurri che hanno ottenuto 4 vittorie e 1 pareggio, tre incroci con tre sconfitte per il Grifone.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Mokhtar con Feliciani IV uomo, Aureliano al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro ha ammonito Vasquez , Vitinha e Billing

Napoli-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 44’ il primo giallo, è per Vasquez per perdita di tempo. Al 58’ ammonito Vitinha per fallo su Di Lorenzo. All’89’ giallo anche per Billing per un fallo da dietro su Norton-Cuffy. Nel finale il Napoli chiede un rigore per mani di Venturino su cross di Di Lorenzo ma l’arbitro lascia correre mentre i rossoblù chiedono il rosso per doppia ammonizione a Billing per una trattenuta su Vasquez.

La moviola di Marelli

Sui casi dubbi della gara interviene Luca Marelli. L’esperto di Dazn parte dal rigore reclamato dal Napoli: “C’è una deviazione ravvicinata di Di Lorenzo e poi il tocco col braccio di Venturino. Il braccio è molto vicino al corpo e il pallone arriva in modo rapido e inaspettato. La sala VAR ha considerato questi elementi, e l’arbitro dal campo non poteva vedere nulla. Per me, giusto non assegnare il rigore”.

Sulla mancata espulsione di Billing invece aggiunge: “Avrebbe dovuto ricevere un secondo cartellino giallo per un intervento in ritardo su Vasquez. È l’unico errore della direzione arbitrale: ci stava il secondo giallo e quindi l’espulsione”.

Per Bergonzi il rigore c’era

Di diverso avviso il moviolista della Rai, Mauro Bergonzi, che alla Domenica Sportiva dice: “Il braccio di Venturino va verso il pallone: era rigore, il giocatore del Genoa allarga volutamente il braccio per intercettare la palla”.

La sentenza di Calvarese

Infine il parere del talent di Dazn, Giampaolo Calvarese, che su Napoli-Genoa sul suo sito spiega: “Ritengo corretta la decisione di campo dell’arbitro Piccinini di lasciar proseguire e del VAR di non intervenire: il braccio del calciatore rossoblù è attaccato al corpo, in modo analogo a quello di Spinazzola in Lecce-Napoli. Anche in quel caso, come detto, fu corretta la scelta di non concedere il penalty”.