Torino-Inter, moviola: il rigore contestato, il gol annullato ai granata e il rischio di una nuova Perugia, si poteva giocare?

La prova dell’arbitro della sezione di Roma Federico La Penna al Comunale Grande Torino analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli

E’ tornato ad arbitrare in A solo due anni fa Federico La Penna – la scelta per Torino-Inter– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli l’anno scorso ma non si sta ripetendo quest’anno. In stagione ha arbitrato anche il derby di coppa Italia Genoa-Sampdoria mentre in Atalanta-Milan è stato duramente contestato dal tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso. Vediamo come se l’è cavata ieri.

Clicca qui per gli highlights

I precedenti di La Penna con Torino e Inter

I precedenti di La Penna con il Torino erano pessimi: 2 sole vittorie, 1 pareggio e ben 6 sconfitte. Le ultime cinque partite sono state tutte perse dai granata. L’ultimo pareggio risale al 15 dicembre 2019, quando Verona e Torino pareggiarono per 3 a 3, mentre per quanto riguarda l’ultima partita vinta, bisogna ritornare ancora più indietro, al marzo 2019, quando i granata si imposero sul Chievo per 3 a 0. Con i nerazzurri 8 incroci (6 vittorie, un pari e un ko).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi con Bonacina IV uomo, Marini al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito Carlos Augusto, Bisseck, Milinkovic-Savic, Zalewski

Torino-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Paura in avvio: i tifosi della Maratona segnalano il malore da parte di uno dei loro tifosi fuori dall’impianto di gioco per una caduta: La Penna ferma il gioco, va a verificare la situazione e solo dopo fa riprendere. Al 9′ Ricci trattiene Zalewski lanciato in avanti, La Penna non interviene. Al 14’ segna l’Inter ed è valido il goal di Zalewski che parte in posizione regolare. Al 20′ ingenuità di Ricci che batte una rimessa laterale coi piedi dentro al campo, La Penna inverte e concede la palla all’Inter. Al 22′ Dembelé viene ostacolato da Carlos Augusto e reclama un tocco del brasiliano ma l’arbitro non è dello stesso avviso.

Primo giallo al 25′ per Carlos Augusto che ferma con le brutte Vlasic. Al 26′ Darmian entra in area e calcia. Masina rischia tantissimo respingendo il pallone col corpo praticamente sulla linea di porta. Al 43′ giallo per Bisseck che, saltato da Elmas, lo rincorre e lo stende sulla trequarti. Al 45′ l’arbitro La Penna, prima di mandare le squadre negli spogliatoi per sospendere la gara, chiede ai capitani delle due squadre se vogliono proseguire fino all’intervallo dato che mancano soltanto i 6 minuti concessi di recupero.

Sono infatti solo due le zone di campo in cui il pallone non rimbalza e per questo motivo devono essere le due squadre, di comune accordo, a dare il loro assenso per continuare la gara. De Vrij e Ricci scelgono di proseguire, la gara riparte.

La ripresa inizia in ritardo per il diluvio che si abbatte su Torino. Al 47′ Dimarco verticalizza per Taremi che anticipa Milinkovic-Savic ma viene steso dal portiere serbo. Per l’arbitro è rigore che Asllani realizza con il portiere granata che viene ammonito. Al 56′ Zalewski viene ammonito per fallo su Gineitis. Nel finale il Toro protesta per un mani in area di Dumfries che l’arbitro giudica vicino al corpo. A tempo scaduto segna Masina ma l’arbitro annulla per fallo in attacco. Dopo il recupero Toro-Inter finisce 0-2.

La moviola di Marelli

Sull’episodio del rigore ai nerazzurri che ha determinato il 2-0 spiega tutto Luca Marelli. Il talent di Dazn dice: “Rigore giusto e corretto il cartellino giallo per Dogso depenalizzato perchè il portiere voleva colpire il pallone”. Sul rigore negato nel finale al Toro aggiunge: “Sul tiro di Biraghi c’è il mani di Dumfries ma l’avambraccio era vicino al corpo e in chiusura sul corpo, giusto non dare il rigore”. Non è piaciuta invece la decisione di annullare il gol di Masina allo scadere: “A mio avviso non c’era fallo”.

Per Calvarese il gol di Masina era valido

Sulla rete annullata a Masina nel finale dice la sua anche Giampaolo Calvarese che, sul suo sito, spiega: “Non sono d’accordo con la decisione di annullare il gol: troppo lieve l’intervento di Masina su Asllani, non è un contatto falloso ma un corpo a corpo regolare come lo era quello tra Zaccagni e Gatti in Lazio-Juventus, che infatti non aveva portato alla revoca della rete di Vecino”