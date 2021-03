Dove vedere Sassuolo-Napoli diretta tv e streaming: Sky o Dazn

Sassuolo-Napoli, in programma domani 3 marzo al Mapei Stadium alle ore 18:30, è un incontro particolarmente importante per i napoletani: la squadra di Rino Gattuso, tornata al successo in campionato domenica contro il Benevento, non può perdere terreno dalla zona Champions League. Dopo il rinvio della gara con il Torino, il team di Roberto De Zerbi è all’ultima chiamata per tentare di agganciare il treno della qualificazione europea.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv e streaming | Orario

Sassuolo-Napoli è in programma allo stadio Mapei di Reggio Emilia domani, mercoledì 3 marzo, alle ore 18:30. La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN1 (canale 209 del decoder satellitare).

Qui il link per vedere Sassuolo-Napoli in diretta

Per seguire Sassuolo-Napoli in diretta streaming su smartphone e tablet si deve utilizzare l’app DAZN oppure collegarsi con il pc o portatile sul sito di DAZN.

Sarà possibile anche seguire la diretta live di Sassuolo-Napoli su Virgilio Sport.

Come stanno Sassuolo e Napoli

Il Sassuolo arriva al match con il Napoli riposato dopo il rinvio del match con il Torino dovuto al focolaio di coronavirus che ha colpito la squadra granata. Il pari col Bologna del 21 febbraio è l’ultima gara giocata dagli emiliani, che non stanno vivendo un risultato particolarmente positivo sul piano dei risultati: nelle ultime 7 partite è arrivato un solo successo, a Crotone. La classifica li vede ottavi con 35 punti insieme al Verona, ma con una gara da recuperare. Anche il Napoli ha giocato un match in meno – la famosa gara di Torino con la Juventus – ed è attualmente sesto con 43 punti, a una lunghezza dalla Roma e a 3 dalla zona Champions. Dopo il successo nel derby col Benevento Gattuso vuole rinsaldare la sua posizione in panchina mettendo tornando al successo in trasferta che manca dal 2-1 di Udine: dopo quella vittoria, tre sconfitte lontano dal Maradona per gli azzurri.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Con l’ex Chiriches non al meglio De Zerbi dovrebbe dare fiducia a Marlon e Ferrari come centrali di difesa del suo 4-2-3-1. A centrocampo ballottaggio Obiang-Magnanelli per affiancare Locatelli, mentre in avanti Maxime Lopez è in vantaggio su Traorè per il ruolo di trequartista centrale alle spalle di Caputo. Recuperi importanti per Gattuso: Ospina può sostituire Meret tra i pali, Demme può far rifiatare Bakayoko in mezzo. Mario Rui dovrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra a scapito di Ghoulam, mentre Maksimovic prenderà il posto dello squalificato Koulibaly al centro della difesa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, M. Lopez, Djuricic; Caputo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens.

L’arbitro e il Var di Sassuolo-Napoli

L’arbitro di Sassuolo-Napoli sarà Valerio Marini di Roma. Designato Mazzoleni come addetto al Var.

SPORTEVAI | 02-03-2021 11:25