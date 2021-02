Dove vedere tutte le partite dell'Inter: Sky o Dazn

Dopo la vittoria nel derby l’Inter vuol blindare il primato e il vantaggio in classifica sognando la fuga, complice un calendario favorevole. Nella prossima giornata i nerazzurri ospitano il Genoa, il match è in programma domani alle 15 con diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252 . Laha già programmato anticipi e posticipi del massimo campionato fino alla 29esima giornata: in basso l’elenco delle gara dell’ Inter di Conte con date, orare e l’emittente tv –– che trasmetterà l’incontro.