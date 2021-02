Serie A, Inter-Genoa: probabili formazioni

Una settimana dopo la vittoria nel derby che è valsa il primo tentativo di fuga della stagione l’Inter affronta a San Siro il Genoa con l’obiettivo di centrare la sesta vittoria consecutiva in campionato.

Di fronte due delle squadre più in forma, visto che il Grifone ha perso solo una volta dall’arrivo in panchina di Davide Ballardini, tirandosi fuori dalla zona retrocessione.

Conte sceglie Darmian per la sostituzione dello squalificato Hakimi e conferma per il resto la formazione che ha battuto il Milan con Eriksen e Perisic titolari.

Modulo a specchio per il Genoa che sarà in campo con il solito 3-5-2: possibile turno di riposo per l’ex Destro a favore di Scamacca.

Inter-Genoa, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Rovella, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Scamacca. All.: Ballardini.

OMNISPORT | 27-02-2021 10:52