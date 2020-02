Dovizioso: "Dolore a mano e collo"

Andrea Dovizioso parla dopo la caduta nelle prove a Sepang: il ducatista è uscito un po' malconcio ma sta bene. "Ho un po’ di dolore ad una mano e al collo. A causa della caduta non abbiamo potuto completare tutto il lavoro sull’assetto della Desmosedici".

"Fortunatamente siamo riusciti a portare avanti un’altra parte importante del nostro programma. La giornata è stata comunque molto intensa e siamo riusciti a provare diverse componenti. Domani spero di migliorare fisicamente e poter sfruttare bene l’ultima giornata di test".

Un po' deluso Petrucci: "Non sono completamente soddisfatto della mia classifica, ma sono comunque contento perché rispetto a ieri siamo riusciti a compiere un bel passo in avanti e ancora una volta siamo molto vicini ai primi. Oggi abbiamo potuto provare diversi componenti, tra cui una nuova carena: abbiamo compiuto numerosi giri e sono contento della mia sensazione con le gomme usate. Domani ci concentreremo sul miglioramento dell’assetto della moto e lavoreremo molto anche sulle gomme nuove per capire come sfruttarle al meglio".

SPORTAL.IT | 08-02-2020 17:46