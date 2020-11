Dovizioso, timore per il Covid

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso, ottavo nel Gran Premio d’Europa, ha così commentato la sua gara: “Non è andata male, anche perché non mi sentivo bene prima della gara. Non avevo delle belle sensazioni, invece sono riuscito a concludere la gara senza problemi e la velocità con gomme usate non era così cattiva. Sono stato in grado di guidare in modo diverso ed essere velocemente quando lo pneumatico è calato”.

Il forlivese ha rivelato di essere stato malissimo prima della gara: “Venerdì e sabato avevo un po’ di mal di testa, mi bruciavano gli occhi, ma era roba leggera. Oggi invece 30 minuti prima della gara è stato tutto più forte e ho pensato che sarebbe finita male. Domani farò il test e vedremo, ma i sintomi non sembrano quelli del Coronavirus. Ho fatto anche l’antidoping, magari da lì vedranno qualcosa di più… A parte gli scherzi, speriamo di non avere niente o semplicemente di essersi presi una influenza normale”.

OMNISPORT | 08-11-2020 20:34