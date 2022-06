Draft 2022, Leonardo Okeke si tira fuori

15-06-2022 22:10

Defezione in extremis e piuttosto sorprendente per l’Italia in vista del Draft 2022.

La notte delle scelte NBA, fissata per il 23 giugno, non vedrà infatti tra i propri protagonisti Leonardo Okeke.

Il lungo di origini nigeriane, classe 2003, fratello minore dell’ex Torino David e reduce da un’ottima stagione con Casale Monferrato in A2, si è infatti chiamato fuori dalla possibile chiamata di una franchigia NBA. Stessa scelta per l’ala croata della Stella Azzurra Roma Leo Menalo.

Saranno quindi solo tre gli azzurri presenti al Draft: Paolo Banchero, di fatto sicuro di venire scelto, Gabriele Procida della Fortitudo Bologna, Matteo Spagnolo, reduce da una stagione in prestito a Cremona, ma di proprietà del Real Madrid, e Gabe Stefanini, quest’ultimo reduce da una stagione in NCAA nei San Francisco Dons.

La decisione di Okeke junior arriva a poche ore dalla convocazione ricevuta dal neo ct dell’Italia Gianmarco Pozzecco per il raduno di Trieste che aprirà il nuovo corso tecnico degli Azzurri.