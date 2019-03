Dramma Innerhofer: grave infortunio durante il SuperG

Grave infortunio durante i campionati italiani per l'Azzurro Christof Innerhofer. Mentre era in corso la gara di superG sulla nuova pista Vertigine di Cortina, teatro dei prossimi Mondiali di Sci, il campione del mondo 2011, che aveva fatto segnare il miglior crono nel primo intertempo, ha perso il controllo degli sci in atterraggio sul salto più impegnativo del nuovo tracciato: lo sciatore 34enne è andato a sbattere contro le barriere di protezione a bordo pista, riportando un grave infortunio al ginocchio.

Secondo le prime indiscrezioni riprese dalla Gazzetta dello Sport, Innerhofer, trasferito all’ospedale di Innsbruck dove sarà subito operato, si sarebbe rotto il legamento del ginocchio sinistro.

La gara è stata vinta Matteo Marsaglia, che ha fatto il bis dopo la vittoria in discesa di giovedì. Al secondo posto, a pari merito, il vincitore della coppa di specialità Dominik Paris, argento a 63 centesimi insieme a Mattia Casse.

Lo slalom donne è invece andato alla 21enne altoatesina Vera Tschurtchentaler davanti a Lara Della Mea e a Chiara Costazza, che ha chiuso con questo bronzo la sua carriera.

Giovedì Marsaglia aveva vinto la discesa battendo Christof Innerhofer per 4 centesimi, mentre Dominik Paris è arrivato a 5 centesimi. Marsaglia ha conquistato l'oro della specialità per la terza volta dopo i trionfi del 2011 e del 2015, cui vanno aggiunti i quattro in superG. Fuori dal podio Henri Battilani a un secondo netto di distacco, e Mattia Casse, a 1"02, rispettivamente quarto e quinto nella graduatoria dei campionati italiani e alle spalle del cileno Henrik Von Appen nell'ordine d'arrivo in una gara che ha visto la partecipazione anche di atleti stranieri, ovviamente fuori classifica.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 16:50