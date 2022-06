Drone Hopper Androni, la vittoria di Tesfazion come riscatto per il Giro

06-06-2022 11:28

All’Adriatica Ionica Race è arrivata quella vittoria che invece, sulle strade dell’ultimo Giro d’Italia, è sfuggita alla Drone Hopper Androni.

Sul Grappa infatti, ad alzare al cielo le braccia al termine della seconda frazione è stato Natnael Tesfazion, bravo a cogliere un successo (il secondo stagionale dopo quello ottenuto al Tour of Rwanda) che per la truppa di Gianni Savio sa come di una boccata d’aria fresca.

“Alla squadra avevo detto che avremmo dovuto riscattare una partecipazione un po’ sotto le attese al Giro d’Italia e riteniamo di esserci riusciti” ha affermato il numero uno della formazione italiana.

“Abbiamo affrontato il Giro dell’Appennino e l’Adriatca Ionica con grande determinazione. Intendo elogiare tutti i componenti la squadra e in particolare ‘Natalino’ Tesfazion, che sul Monte Grappa ha ottenuto una splendida vittoria” ha chiosato il “Principe”.