Ds Borussia Dortmund: “Bellingham? Non ci sono offerte”

Il direttore sportivo Sebastian Kehl a Dazn: “Non è strano che si stiano diffondendo voci su Bellingham, in questo momento è molto concentrato sulla squadra”

08-05-2023 11:45

Le voci che dicono che nella prossima stagione il talento inglese Jude Bellingham, attualmente al Borussia Dortmund, vestirà la maglia del Real Madrid si fanno sempre più insistenti. Dalla Spagna le voci riguardo il futuro trasferimento in Blancos del talento classe 2003 ed ex Birmingham si fanno sempre più intense.

A frenare le speculazioni è però il direttore sportivo del club tedesco del Borussia Dortmund Sebastian Kehl. Il ds della squadra di Bundesliga, ai microfoni di Dazn, ha voluto fare il punto della situazione: “Non è strano che si stiano diffondendo voci su Bellingham. Ma non ci sono novità, non ci sono offerte o commenti da fare: in questo momento è molto concentrato sulla squadra”.