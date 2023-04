Ds Empoli: “Vicario? Nessun contatto, a giugno si vedrà”

Pietro Accardi spiega che non c'è ancora niente di concreto per il portiere che piace a tantissime grandi

02-04-2023 15:09

Il futuro di Guglielmo Vicario è ancora un rebus. A rivelarlo è Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, che ha parlato a PianetaEmpoli del portiere che piace a tantissime grandi e pure a Roberto Mancini: “È presto per parlare di calciomercato. Siamo consapevoli dell’interesse nei suoi confronti, ma non ci sono stati contatti. Lui è focalizzato sull’attuale stagione. A giugno faremo le dovute valutazioni. Il valore di Vicario? È difficile da dire perché poi sono le condizioni del mercato spesso a dettare certi aspetti”. Quello che appare certo è che non resterà all’Empoli.