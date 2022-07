Ducati, Bagnaia: "È sempre più difficile e stressante"

27-07-2022 14:36

Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia in un’intervista a GQ Italia ha parlato del suo futuro: “Diciamo che vorrei proseguire fino a 35 anni, non credo di andare oltre. Mi sento molto fortunato perché la mia passione è diventata il mio lavoro, ma sta diventando sempre più difficile e stressante. A un certo punto vorrei fare un lavoro più tranquillo, ci sono tante gare e tanti impegni, quindi penso che la carriera di un pilota comincerà a durare un po’ meno”.

Sul bilancio del 2022 finora: “A inizio stagione ci aspettavamo qualcosa in più, ma non è stato facile perché c’erano varie difficoltà a livello tecnico che poi siamo riusciti a risolvere. Nelle ultime gare, da quando siamo tornati in Europa, siamo diventati molto più veloci”.

Il sorpasso in MotoGp è diventato più difficile: “Non sono d’accordo. Nelle gare dove ho dovuto recuperare, l’ho fatto e ho superato. Certo, l’aerodinamica crea più turbolenza e c’è anche da dire che andiamo sempre al limite, quindi in questa situazione è molto facile andare larghi e sbagliare”.