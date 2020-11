Ducati, Dovizioso vuole chiudere alla grande

Andrea Dovizioso promette battaglia per le ultime gare del Mondiale e della sua carriera in Ducati. L’obiettivo del forlivese, ormai sfumato il titolo, è quello di chiudere sul podio iridato: “Il risultato ottenuto nel primo GP a Valencia non è stato sicuramente in linea con le nostre aspettative, ma la scorsa settimana abbiamo comunque capito alcuni aspetti importanti. Nella seconda parte di gara il mio ritmo è stato buono e abbiamo raccolto diverse informazioni interessanti al riguardo”.

“Se finalmente avremo un meteo stabile durante tutto il weekend, potremo affrontare questo GP con maggiore ottimismo. Dovremo riuscire ad ottenere maggiore velocità con gli pneumatici nuovi e, anche se il titolo ormai è quasi impossibile, lotteremo fino alla fine: sarebbe bello poter chiudere il mondiale almeno in seconda o terza posizione”. Dovizioso, vicecampione del mondo per tre anni di fila, nel 2021 si prenderà un anno sabbatico.

