Ducati, Jack Miller: "Un buon test"

Il centauro della Ducati Jack Miller, fresco di vittoria nel Gp di Spagna, ha commentato così la giornata di test della MotoGp a Jerez: “Dopo la gara, con la pista molto gommata, le condizioni sono sempre favorevoli per disputare una giornata di test e anche il meteo oggi ci ha permesso di lavorare bene. Ci siamo concentrati su alcuni aspetti sui quali normalmente non abbiamo il tempo di lavorare durante il fine settimana: abbiamo ripetuto delle prove e provato diverse impostazioni di setup per capire quali effettivamente funzionino meglio”.

“È sempre importante fare questi “double-check” e, soprattutto, abbiamo raccolto molte informazioni utili. Ora avremo qualche giorno per riposare, ma non vedo l’ora di tornare nuovamente in pista a Le Mans”.

OMNISPORT | 03-05-2021 19:41