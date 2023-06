Ducati, Martin: "Il divario da Bagnaia si sta riducendo"

Il centauro spagnolo: "Mi manca la vittoria della domenica e spero arrivi presto"

15-06-2023 21:23

Il centauro della Ducati Jorge Martin ha parlato alla vigilia della tre giorni della MotoGp al Sachsenring: “4 podi nelle ultime 4 gare? Mi sento davvero molto bene, ora conosco bene la moto e so dov’è il limite. Ovviamente il limite di Pecco è ancora superiore, ma il divario tra noi si sta riducendo”.

Martin vuole tornare a vincere di domenica: “Mi manca la vittoria della domenica e spero arrivi presto. Non ho troppa fretta, preferisco stare sempre vicino al podio. In Germania ho vinto in Moto3 e non sono andato male nelle ultime stagioni”.