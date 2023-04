Ducati, Pecco Bagnaia: "Devo voltare subito pagina"

Il campione del mondo a caccia del riscatto ad Austin dopo la caduta in Argentina

13-04-2023 20:14

Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia in conferenza stampa ad Austin ha chiarito di essere a caccia del riscatto dopo il weekend difficile in Argentina: “Ho provato a capire perché sono caduto in Argentina, ma sinceramente non abbiamo trovato un motivo. Dobbiamo pensare solo a questo weekend, non è ancora il momento di pensare al campionato, ma comunque non devo correre troppi rischi, non pensavo a mantenere la calma, stavo solo cercando di creare un vantaggio rispetto ad Alex Marquez senza correre troppi rischi”.

“In ogni caso sono caduto a Termas, adesso voltiamo pagina, adoro Austin, una delle piste più esigenti, ma quest’anno siamo più preparati”.

Su Bezzecchi: “Tutti conosciamo il talento e la velocità di Bezzecchi, ma è troppo presto per fare la lista dei candidati al titolo, non voglio mettere neanche il mio nome su quella lista, perché la stagione è molto lunga. Se devo scegliere un rivale, sicuramente preferisco un pilota dell’Academy VR46”.