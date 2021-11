Due italiani nella Top 10 del Pallone d'Oro: non accadeva dal 2007

29-11-2021 23:20

C’è un bel pezzo di Italia nella classifica del Pallone d’Oro 2021 : sono quattro gli azzurri presenti nella top 20 ( Jorginho 3° , Donnarumma 10° , Chiellini 13° e Bonucci 14° ), risultato che non si verificava addirittura dal 2007. L’unico a restare fuori è Barella (26°).

Quattordici anni fa furono addirittura sei i giocatori nostrani presenti nei primi venti posti della classifica più prestigiosa a livello individuale: Pirlo (5°), Totti (10°), Filippo Inzaghi (16°), Maldini (18°), Buffon e Gattuso (entrambi al 19° posto).

Jorginho si è piazzato sul gradino più basso del podio, al terzo posto, alle spalle di Lionel Messi, vincitore del premio individuale più ambito per la settima volta in carriera, e Robert Lewandowski, insignito del premio di attaccante dell’anno.

A finire in Top 10 è anche Gianluigi Donnarumma , premiato con il Trofeo Yashin di miglior portiere del mondo nell’ultimo anno. Un grande traguardo per l’estremo difensore del PSG e della Nazionale Italiana, che nell’ultimo anno ha partecipato da assoluto protagonista alla conquista della qualificazione in Champions del Milan dopo 7 anni e alla vittoria di Euro 2020 con l’Italia di Roberto Mancini grazie a intervento strepitosi.

L’Italia può vantare – proprio con Jorginho e Donnarumma – due calciatori tra i migliori dieci al mondo. Non succedeva proprio dal 2007: in quell’occasione a finire nella Top 10 del Pallone d’Oro furono Andrea Pirlo e Francesco Totti , che si piazzarono rispettivamente al quinto e al decimo posto.

