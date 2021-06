Due opzioni per il dopo Calhanoglu: i milanisti hanno scelto

Quale numero 10 per il Milan dopo la partenza di Hakan Calhanoglu? Mentre i tifosi rossoneri si interrogano, Paolo Maldini sonda il mercato in cerca di una soluzione che assicuri qualità e anche una buona dose di esperienza al Milan.

Secondo Tuttosport, una mano potrebbe arrivare dall’estero: il quotidiano sportivo scrive infatti che al Milan sarebbero stati proposti due trequartisti diventati improvvisamente di troppo nelle rispettive squadre.

Due 10 per il dopo Calhanoglu

Il primo è James Rodriguez, in uscita dall’Everton: è già stato accostato al Milan nei giorni scorsi, i Toffees si accontenterebbero di una decina di milioni di euro per il cartellino, ma il problema vero rappresenta l’ingaggio di 9 milioni di euro a stagione, fuori dai parametri del club rossonero.

L’altro nome è invece quello di Felipe Coutinho, che il Barcellona vorrebbe cedere: anche qui il problema è lo stipendio del giocatore, che oggi è pari a 8,5 milioni di euro. Se uno dei due accettasse una decurtazione dell’ingaggio, allora il Milan potrebbe concludere l’affare.

I milanisti votano Coutinho

I tifosi milanisti sperano che tra i due sia il brasiliano ex Inter a dire sì a Maldini. “Io prendo Coutinho , James e un giocatore di cristallo”, commenta su Facebook Josef. “Coutinho sì, James no”, sintetizza Stefano. Toto ricorda inoltre come gli ex Inter solitamente abbiano sempre fatto bene in rossonero: “Voto Coutinho, tutti quelli che l’Inter ha ceduto sono diventati campioni al Milan”.

Giuseppe, invece, boccia entrambi: “James e Coutinho sono due giocatori ormai finiti, non darebbero più niente alla causa rossonera. Evitiamo di spendere soldi inutili e andiamo su chi può veramente dare”.

