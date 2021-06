Il Milan piomba sul re degli assist, i tifosi sognano

Il Milan deve rispondere con un acquisto importante all’addio di Hakan Calhanoglu, passato a sorpresa all’Inter dopo il mancato rinnovo con i rossoneri. E il grande colpo potrebbe arrivare dalla capitale: secondo il quotidiano Il Messaggero, infatti, il Milan sarebbe tra le tre squadre in corsa per Luis Alberto, in procinto di lasciare la Lazio.

Luis Alberto, il re degli assist

Nel corso degli ultimi anni lo spagnolo è stato uno dei migliori centrocampisti della serie A, soprattutto in termini di assist serviti ai compagni: addirittura 16 quelli del campionato 2019/20, suo record personale, mentre nell’ultima stagione Luis Alberto s’è fatto notare soprattutto in zona gol, firmando ben 10 reti.

Il suo contratto, però, è in scadenza nel 2025 e secondo il quotidiano Lotito chiede 60 milioni di euro per il suo cartellino, cifra che il Milan potrebbe abbattere inserendo delle contropartite. Quella che più può interessare la Lazio è Alessio Romagnoli, difensore che farebbe comodo al neo-allenatore biancoceleste Maurizio Sarri.

I tifosi tra sogno e scetticismo

Luis Alberto per ora è solo un’idea per il Milan, ma ovviamente il suo nome ha acceso la fantasia dei tifosi rossoneri. “È arrivato Natale in anticipo? Prendere Luis Alberto e liberarsi di Romagnoli sarebbe troppo anche per un sogno”, il commento di Aurelio. “Magariiii, sarebbe ottimo, Luis Alberto è tanta roba”, aggiunge Marco.

“Sarebbe un acquisto top, forse è tra i migliori in circolazione”, spiega Cosimo. Altri milanisti, però, sono scettici, come Stefano: “Sarebbe ottimo, forse meglio di De Paul. Ma per me sono entrambi fuori portata per il Milan, purtroppo”.

Antonio concorda: “Non credo che Lotito lo venda, e se lo facesse, al momento, non sarebbe alla nostra portata”. Anche per Arturo il problema principale è il presidente della Lazio: “Comprare da Lotito è impossibile”.

SPORTEVAI | 25-06-2021 12:14