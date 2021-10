Durant non si nasconde: "Vogliamo il titolo"

19-10-2021 10:48

Il calendario della NBA 2021-2022 non avrebbe potuto essere più beffardo per i Brooklyn Nets, che apriranno la stagione affrontando lo stesso avversario contro il quale avevano chiuso la precedente, ovvero Milwaukee, che ebbero la meglio in extremis al termine di gara 7 di una tiratissima semifinale di Conference.

A margine dell’allenamento di vigilia dei match dell’Opening Night, Kevin Durant si è soffermato a parlare con i giornalisti, ignorando però quella “fatidica” gara 7 contro i Bucks, preferendo mettere sul tavolo le ambizioni della squadra di coach Nash:

“Sappiamo che sarà una stagione lunga, non ci sentiamo vincitori in partenza: dobbiamo lavorare per mantenere l’asticella delle prestazioni e il livello di energia su standard da contendente per il titolo”.

“Non saremo al meglio dall’inizio, ma non vediamo l’ora di cominciare. Attenzione mediatica? Dobbiamo conviverci” ha concluso l’ex Warriors.

