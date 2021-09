Duro attacco del presidente della Liga al Psg

Mbappé alla fine è rimasto al Psg. Il club francese è stato il protagonista del mercato, avendo acquistato Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi e Donnarumma.

C’è chi non ha gradito l’operato del Psg, come ad esempio il presidente della Liga spagnola Javier Tebas che ha lanciato un duro attacco: “Gli stati-club sono pericolosi per l’ecosistema calcistico quanto la Super League – ha twittato il presidente de LaLiga -. Siamo stati critici nei confronti della Super League perché distrugge il calcio europeo e siamo altrettanto critici nei confronti del Psg. Perdite da Covid + 300 milioni; entrate TV in Francia -40%; e + 500 milioni di stipendi? Insostenibili”.

OMNISPORT | 01-09-2021 17:00