Mistero Cristiano Ronaldo: tanti flirt ma nessuno lo vuole veramente

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora avvolto nel più completo mistero. Ad oggi, nessuno sa dove il cinque volte Pallone d’Oro giocherà la prossima stagione. Un caso singolare se si pensa al prestigio (e alla qualità) del portoghese.

Cristiano Ronaldo: tutti lo vogliono, nessuno lo compra

Ormai sono settimane che Cristiano Ronaldo ha fatto sapere di non voler più restare a Manchester. Il matrimonio bis con i Red Devils è durato, di fatto, una sola stagione. Il portoghese ha deciso che, per tornare a vincere, ha bisogno di una nuova squadra in cui potersi esprimere al meglio. Manchester non fa più per lui.

Il suo agente, il potente Jorge Mendes, si è subito attivato per trovargli una nuova sistemazione ma, ad oggi, Cristiano Ronaldo è ancora senza squadra. Incredibile ma vero. Il cinque volte Pallone d’Oro non ha firmato con nessun club, nonostante il suo status e quello che rappresenta.

CR7: il Chelsea temporeggia, l’Arabia Saudita lo tenta

Sembrava destinato a diventare un nuovo giocatore del Chelsea ma i Blues stanno temporeggiando, rendendo la situazione complicata. La sensazione è che non sia la prima scelta come sostituto di Romelu Lukaku, ormai tornato nuovo idolo all’Inter.

La Roma ha scelto Paulo Dybala, il Bayern Monaco ha confermato di non volerlo e il Barcellona ha preferito puntare su Robert Lewandowski. Pure il PSG non è interessato. Ci sarebbe la ricca proposta dall’Arabia Saudita (cifra monster, pari a 125 milioni di euro a stagione) ma il portoghese si sente ancora in grado di fare la differenza in Europa.

Cristiano Ronaldo, lo Sporting Lisbona sogna il clamoroso ritorno

Sullo sfondo lo Sporting Lisbona, club in cui CR7 è esploso. La società portoghese è conscia di non avere la forza economica per potersi permettere Cristiano Ronaldo ma spera in una scelta di cuore da parte del suo ex figliol prodigo (la mamma sarebbe felice di rivederlo in biancoverde).

In Portogallo ogni indizio viene letto come una concreta possibilità del ritorno di CR7 a casa ma, ad oggi, non ci sarebbe nulla di vero. L’ex stella di Juventus, Real Madrid e Manchester United spera ancora di poter scegliere il proprio destino e di finire in una grande del calcio europeo. Ci riuscirà?

