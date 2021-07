Dybala capitano (e non solo): tifosi Juve scatenati "al Max"

Alla sua “seconda” presentazione ufficiale da allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di tanti temi e tanti giocatori: dall’emozione per il suo ritorno a quanto fatto in questi due anni da Sarri e Pirlo, da Ronaldo, per il quale ha avuto parole di elogio ma anche qualche frecciatina (“Anziano, le punizioni le batte anche Dybala, Cristiano deve giocare a disposizione dei giovani”) a Dybala, con quest’ultimo già insignito “per diritto” del ruolo di vice capitano.

BONUCCI “AZZERATO” – E sì, perché se Chiellini resta il primo per gerarchie a indossare la fascia, c’è uno che ha perso il diritto, andando un anno al Milan, di essere il vice capitano, ovvero Leonardo Bonucci. E così, per numero di presenze in bianconero, questo diritto ora se l’è conquistato proprio lui, Paulo Dybala che per questa dichiarazione di Allegri è diventato subito di tendenza sui social scatenando, tra il serio e il faceto, le tante reazioni dei tifosi: ” ‘Il vice Capitano è Dybala’ sarà la mia suoneria per i prossimi anni”; “Ma leviamo quel ‘vice’. Capitano subito”; “Dajeeee che ci siamo!! Vogliamo rinnovare sto contratto si o no??”.

ENTUSIASMO PER L’ALLEGRI-BIS – Di tendenza, ovviamente, è diventato lo stesso Massimiliano Allegri, con i tifosi juventini che, più di tornare a sognare, non vedevano l’ora di risentirlo nelle sue “mitiche” conferenze stampa: “Quanto mi è mancato Max”; “Ha detto più lui in mezza conferenza che Pirlo in un anno”; “Che piacere ritrovare le tue conferenze stampa Mister, dopo un anno di fumo e nicotina e un anno di sonno profondo”; “Le sue conferenze stampa mi sono mancate da morire, a prescindere da come andrà quest’anno”.

SPORTEVAI | 27-07-2021 19:53