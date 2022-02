Dybala e Ibrahimovic, futuro da compagni? Spunta una big d'Europa

10-02-2022 16:19

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo As ci sarebbero Paulo Dybala e Zlatan Ibrahimovic nel mirino del Real Madrid come piano alternativo se non dovesse arrivare Erling Haaland. Ma non ci sarebbero solo Ibra e La Joya a interessare alle merengues tra i gioielli della Serie A: un altro nome infatti è quelli di Dries Mertens, che come gli altri due è in scadenza di contratto.

Juventus, Dybala piace al Real Madrid per la sua media gol

Il sito del Corriere dello Sport, non a caso, riporta una frase di Maurizio Zamparini, che fu lo scopritore dell’attaccante argentino al Palermo: “Dybala è un giocatore che meriterebbe il Real Madrid”. E infatti i dirigenti madridisti, oltre che dalla scadenza del contratto del sudamericano con la Juventus, sono attratti anche dalla sua media gol, 111 in 278 partite.

Milan, Ibrahimovic tentato dal Real per rivincita sul Barcellona

Per quanto riguarda Ibrahimovic, per il fuoriclasse svedese si tratterebbe dell’ennesima scommessa a 40 anni di età, oltretutto dopo la brutta esperienza al Barcellona nel 2009-2010 subito dopo aver lasciato l’Inter e subito prima di passare al Milan.

Una cosa è certa, e cioè che alla sua età (41 anni il prossimo 3 ottobre) non potrà pensare di essere titolare in una squadra come il Real, ma la prospettiva di ritrovarsi i blaugrana da avversari, secondo As (che è di Madrid) lo tenterebbe.

Real Madrid, il principale obiettivo resta Haaland

E’ anche vero però, per essere onesti, che il fuoriclasse svedese ha giurato più volte amore eterno al Milan e che il rinnovo per lui è una priorità. Ma soprattutto, il vero obiettivo del Real Madrid è Erling Haaland, l’attaccante del Borussia Dortmund che è uno dei migliori giovani bomber d’Europa, pertanto Dybala e Ibrahimovic sarebbero solo un’alternativa nel caso le merengues non dovessero accaparrarsi il norvegese.

