Dybala fa il Ronaldo, la Juve si rialza. Ma un big si infortuna

La Juventus senza Cristiano Ronaldo batte in casa il Brescia per 2-0 in una delle partite della 24esima giornata di serie A. Con CR7 a riposo, la squadra di Sarri risolve il match con la rete su punizione di Dybala e il gol di Cuadrado: i bianconeri riabbracciano capitan Chiellini, di rientro dall'infortunio, ma allo stesso tempo perdono il regista Pjanic per un problema muscolare. In classifica i torinesi sono primi con tre punti di vantaggio sull'Inter e quattro sulla Lazio.

La Juve domina nel primo tempo all'Allianz Stadium ma fatica a creare occasioni, la prima chance arriva solo al 33' con Dybala. Prima dell'intervallo il doppio colpo da ko per il Brescia: al 37' Ajé si fa espellere per due gialli in pochi minuti, al 38' i campioni d'Italia passano grazie a un calcio di punizione dal limite di Dybala.

A vantaggio acquisito la squadra di Sarri controlla agevolmente il risultato, sfiorando la rete con Rugani e nella ripresa con Higuain e Bonucci: decisivo il portiere della Rondinelle Andrenacci a limitare il passivo. La partita malgrado gli sforzi dei bianconeri resta così aperta, e gli ospiti al 72' hanno una clamorosa chance con Bjarnason, che da pochi passi spedisce alto.

Sarri inserisce Pjanic per Ramsey ma lo perde dopo pochi minuti per un problema all'adduttore: al posto del bosniaco dentro Matuidi. La Juve si consola con il raddoppio di Cuadrado al 75', servito dal francese neoentrato, e con il ritorno in campo di capitan Chiellini dopo mesi di assenza, per la gioia dello Stadium.

Goleada della Fiorentina in casa della Samp: a Marassi i viola trionfano per 5-1 con l'autorete di Thorbsy e le doppietta di Vlahovic e Chiesa. In classifica viola tredicesimi a 28 punti, Samp di nuovo a un passo dalla zona retrocessione.

Il Parma ritrova Gervinho e torna subito alla vittoria grazie a una rete dell'ivoriano contro il Sassuolo: crociati sesti in classifia a pari merito con il Verona a 35 punti.

ore 12.30

Udinese-Verona 0-0

ore 15

Juventus-Brescia 2-0

38' Dybala (J), 75' Cuadrado (J)

Sampdoria-Fiorentina 1-5

8' aut. Thorbsy (S), rig. Vlahovic (F), rig. Chiesa (F), 57' Vlahovic (F), 78' Chiesa (F), 91' Gabbiadini (S)

Sassuolo-Parma 0-1

25' Gervinho (P)

SPORTAL.IT | 16-02-2020 17:01