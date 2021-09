Dybala, gli esami non finiscono mai: la polemica divide i tifosi

La Juventus vince in Champions League e respira, ma sul web l’aria attorno alla squadra di Max Allegri continua a non essere serena. Dopo il successo in casa del Malmoe, a scuotere l’ambiente bianconero è stato Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, che ha riaperto la polemica su una scelta fatta a inizio stagione dall’allenatore toscano.

La polemica sulla fascia di capitano

“Del tutto assurdo che in assenza di Chiellini sia capitano Dybala e non Bonucci”, scrive il giornalista su Twitter, scatenando un vero putiferio. Il collega Gianni Riotta gli risponde: “Anzianità azzerata Dixit Allegri”, ricordando la dura dichiarazione dell’allenatore su Bonucci che a suo parere aveva perso il diritto di essere in lista per la fascia di capitano dopo la stagione trascorsa al Milan. “Allegri memorioso e permaloso, dixit Crosetti”, ribatte il giornalista di Repubblica, insistendo nel suo attacco all’allenatore.

Juventini divisi

E i tifosi, ovviamente, si schierano. “Anche l’anzianità di Allegri dovrebbe essere azzerata. Decide l’ultimo arrivato?”, domanda Attila, che si schiera con Crosetti. Dello stesso parere sembra SottoLaMole: “Considerare Dybala un fenomeno, un simbolo, credo spieghi gli abbagli della dirigenza negli ultimi anni nelle campagne acquisti e sulle panchine. La famiglia non funziona più”.

Ma molti juventini difendono la scelta del tecnico, come Filippo: “Già, Dybala quello che ha rifiutato 2 o 3 volte la cessione. E Bonucci, quello che è scappato da quelli di là, e ci ha esultato in faccia…”. Michele ricorda le ragioni della scelta: “Allegri lo ha spiegato ad inizio anno, Bonucci è andato al Milan, spezzando la sua continuità in bianconero”.

“Bonucci capitano non ha portato fortuna alcuna. Perché riprovarci?”, aggiunge Nico. E c’è anche chi spiega Dybala capitano ricorrendo a logiche extra-campo: “La fascia a Dybala? Esigenze di rinnovo”, scrive Massimo.

SPORTEVAI | 15-09-2021 09:53