Dybala: Inter la priorità, Roma e Napoli attendono

La parola fine sul tormentone legato a Paulo Dybala non può ancora essere messa. Dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus, l’attaccante argentino non ha sciolto i dubbi sulla sua prossima squadra. Ma come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter resta la favorita per prenderlo e la preferita dalla Joya stessa. Il rapporto con Beppe Marotta non si è mai interrotto.

Dybala però vorrebbe l’affondo dei nerazzurri in tempi molto brevi per chiudere magari entro la prossima settimana. Se l’Inter non dovesse farlo, allora la Joya si concentrerebbe su Roma e Napoli, che restano alla finestra pronte al colpo. José Mourinho spinge per portare l’argentino in giallorosso, gli azzurri hanno già offerto 6 milioni a stagione e faranno la Champions League.

