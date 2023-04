Dzeko: "Futuro? Presto saprete"

L'attaccante dell'Inter è in scadenza a giugno

10-04-2023 13:49

Edin Dzeko, in scadenza con l’Inter a giugno, in un’intervista a TV N1 Sarajevo ha parlato del suo futuro: “Presto si saprà tutto. Ci sono persone che si occupano del rinnovo, io sono concentrato esclusivamente sul campo”.

Il bomber bosniaco sta trattando da settimane il rinnovo con il club meneghino, l’accordo non è stato ancora raggiunto ma è vicino. Ogni discorso è ora sospeso visto il momento particolarmente delicato che sta affrontando l’Inter, in crisi in campionato e in lotta per la semifinale di Champions League.