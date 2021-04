È ballottaggio tra due juventini, i tifosi si schierano

Se la Juventus ha vinto contro il Napoli non è stato solo merito di Chiesa, Ronaldo o Dybala, protagonisti assoluti dalla metà campo in su. Fondamentale anche la prestazione di Gigi Buffon, preferito un po’ a sorpresa a Szczesny e poi protagonista di un’ottima prestazione: l’ex portiere della nazionale ha restituito sicurezza al reparto dopo alcune prove incerte del collega polacco e in campo si sono sentite le sue grida, volte a ribadire il suo ruolo di leader di questa Juve.

La richiesta dei tifosi a Pirlo

Il giorno dopo, molti tifosi bianconeri hanno lanciato un appello ad Andrea Pirlo: lasciare Buffon tra i pali anche nelle prossime partite, restituirgli a 43 anni il ruolo di portiere titolare della Juventus.

Sui social network s’è aperto il dibattito e il ballottaggio Buffon-Szczesny s’è trasformato in un tema caldo per il mondo Juve. “Buffon è il numero uno. L’unico senatore da fare restare ma per giocare”, il commento di Luca, che chiede di vedere il portiere ancora titolare.

Il ballottaggio con Szczesny

“Numero uno, senza rivali. Alla Juve serve ancora”, il commento di Gianfranco. Altri bianconeri, però, non sono pronti a mettere in discussione la titolarità di Szczesny. “Immenso Gigi, ma su Szczesny non sono d’accordo”, il parere di Roberto. “Ha parlato ai compagni dal primo all’ultimo minuto, guidandoli… l’altro ride e basta”, aggiunge Davide.

“Bravo Gigi, ma non esageriamo – il commento di Maurizio – il polacco ci ha salvato molte volte, non è che ora è diventato Manninger”. “Ha respinto 2 tiri che gli sono stati tirati addosso… Avesse parato il rigore capirei l’entusiasmo…”, precisa Umberto. “Ho sempre difeso Szczesny, ma non è da Juve – ribatte Luca -. Buffon gli è ancora superiore e di molto. C’è un abisso tra i due”.

SPORTEVAI | 08-04-2021 12:18