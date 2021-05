È padel-mania in Sicilia: i numeri del boom

In Italia si sta assistendo ad un vero e proprio boom del padel.

L’interesse verso questo sport sta aumentando in maniera vertiginosa, in parallelo con il numero dei praticanti e le strutture dedicate.

Tra le regioni più coinvolte c’è la Sicilia, che nel 2021 è già diventata la seconda dopo il Lazio per numero di strutture e campi, meglio anche della Lombardia. Nell’Isola, infatti, si contano più di 120 strutture e 280 campi: numeri triplicati rispetto al 2020, come riporta il ‘Corriere dello Sport’.

Il dato degli 820 campi presenti in Lazio è ancora lontano, ma intanto le province di Palermo e Catania sono al 5° e al 7° posto in Italia come numero di campi per provincia. Un dato ragguardevole se si pensa che ai primi posti della classifica ci sono metropoli come Roma e Milano.

La padel-mania sta prendendo piede anche grazie alla diffusione dei club indoor che stanno permettendo agli appassionati del luogo ed ai visitatori di giocare al chiuso sviluppando interesse e abilità.

