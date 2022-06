Eastbourne, Giorgi si ferma: finale Ostapenko-Kvitova

24-06-2022 16:22

Niente finale per Camila Giorgi ad Eastbourne. Dopo un ottimo percorso, l’italo-argentina si è arresa al penultimo atto del torneo sull’erba dell’Est Sussex, sconfitta dalla campionessa in carica Jelena Ostapenko.

La lettone, numero 14 del mondo e ottava giocatrice del seeding, ha letteralmente spazzato via l’azzurra con un secco 6-2, 6-2, in appena 69 minuti di gioco: due break per set e partita in discesa per Ostapenko, parsa nettamente superiore nei due fondamentali preferiti, servizio e rovescio.

In finale Ostapenko, che nel 2021 ha sconfitto in finale Anett Kontaveit e che insegue una doppietta che a Eastbourne non si vede dal 2017 con Justine Henin, se la vedrà con Petra Kvitova.

La ceca, due volte vincitrice di Wimbledon e testa di serie numero 14 a Eastbourne, ha eliminato la brasiliana Beatriz Haddad Maia al termine di un match decisamente più equilibrato, chiusosi con i parziali di 7-6(5), 6-4 e durato esattamente due ore.

La lettone e la ceca saranno in campo per la rivincita del quarto di finale-maratona dello scorso febbraio a Dubai, vinto al tie-break da Ostapenko.