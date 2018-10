Ecco chi abbraccia la Pellegrini dopo gli allenamenti

Shopping per distrarsi? Concedersi qualche vizietto di gola? Un film? No, Federica Pellegrini dopo aver sudato in piscina negli allenamenti preferisce rilassarsi in tuta, sprofondata sul divano, con gli occhiali da vista e lo smartphone ma rimanendo sempre abbracciata al suo nuovo amore. Che non è un nuovo fidanzato, dopo la rottura definitiva con Filippo Magnini. La regina dei 200 stile libero è ancora in…luna di miele col suo nuovo cane, Vanessa. Così la Pellegrini ha postato su Instagram la sua foto accanto al cucciolo di bulldog francese grigio scuro, che da qualche giorno sta riempiendo le sue giornate, scrivendo: “Noi dopo l’allenamento”.

Vanessa è entrata da poco nella vita della nuotatrice, annunciata al mondo sempre sui social (“Forse il giorno più felice della mia vita…. Benvenuta Vanessa… Amore Mio”, con tanto di cuoricini e facce sorridenti, a corredo di un post che esprime tutta la sua felicità) e per il momento è l’unico legame forte della Divina che quest’anno (e non accadeva da tempo) ha passato le vacanze da single, assieme alle amiche più fidate a Formentera. Il nuoto resta un punto centrale della sua vita, si sta anche allenando per Tokyo 2020, ma la sua incredibile carriera sembra a un punto di svolta: “Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto, il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca. La mia testa, invece, vuole che continui. Entro l’autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita”, aveva rivelato di recente. A 30 anni, compiuti il 5 agosto, Federica sta dando più spazio anche a tante altre cose, dalla sfilata alla Milano Fashion week al ruolo di giudice ad Italia’s got talent ma per il momento nel suo cuore c’è soprattutto Vanessa.

VIRGILIO SPORT | 02-10-2018 12:47