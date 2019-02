Ecco cosa è successo a Wanda Nara, intanto arriva papà di Icardi

Se ieri a Spalletti non è arrivata nessuna domanda sulla partita di oggi con la Sampdoria qualcosa vorrà pur dire. Sono giorni che si parla solo di Icardi, di Wanda Nara, della fascia di capitano, del possibile addio del bomber ed anche oggi sarà così. Anche perchè continuano ad emergere verità e indiscrezioni sulla vicenda. La prima riguarda proprio la moglie-agente dell’attaccante, ancora sotto choc dopo l’agguato di ieri e che da giorni riceve anche minacce via sms. La ricostruzione dell’accaduto la rivela la Gazzetta: “Ieri mattina presto, intorno alle 7.30, Wanda Nara stava uscendo dall’autostrada per andare a Bregnano, vicino Como e non lontano da Appiano Gentile, quando da un’auto che l’ha avvicinata un uomo ha tirato un sasso contro la sua vettura. Wanda stava accompagnando il figlio Benedicto a una partita, con lei c’erano anche gli altri due figli. La signora Icardi era stata seguita, appena uscita di casa, da tre macchine, due si sono defilate, dalla terza è partita una pietra contro la sua auto. Wanda nei giorni scorsi ha ricevuto minacce di morte anche via sms, tutte legate alla situazione tra l’Inter e il marito. L’argentina, impaurita e scioccata, ha poi avvisato la sicurezza dell’Inter che si è subito attivata. Appena saputo, l’ad Beppe Marotta ha chiamato Wanda per capire l’accaduto. La moglie di Icardi era molto scossa, i figli in lacrime. Da qualche giorno non usciva di casa. Presenterà denuncia”.

ECCO IL PAPA’ – Il Corriere della Sera ipotizza anche che Wanda Nara diserti l’appuntamento in tv a Canale 5 di stasera e scrive: “Stasera Wanda Nara dovrebbe essere ospite di Tiki Taka, su Canale 5. Dovrebbe perché Mediaset, dopo l’accaduto, sta valutando il da farsi e la situazione di Wanda, traumatizzata dalla vicenda. Se parteciperà al programma, dovrebbe mantenere una linea non d’attacco nei confronti dell’Inter”. E Icardi? A consolarlo, visto il momento critico, è arrivato suo padre, che ha dormito a casa sua ed ha provato a calmarlo anche dopo l’ennesimo sfogo via social con la sorella Ivana.

FACCIA A FACCIA – Cosa sta pensando Maurito? Lo rivela sempre il Corriere della Sera: “Icardi vorrebbe un confronto pubblico, una conferenza stampa, magari insieme a Marotta e Luciano Spalletti, per chiarire. L’entourage smentisce con forza le frizioni con i compagni, sottolinea anzi che tanti dallo spogliatoio gli hanno scritto messaggi come «sei tu il mio unico capitano». Anche l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, che aveva pubblicamente criticato la decisione di togliergli la fascia («Non ci guadagna nessuno», aveva detto), ha chiamato la famiglia Icardi e parlato con Wanda per rincuorarla. L’ex capitano è irremovibile, è pronto a restare fino alla fine del contratto (2021) da separato in casa. Difficile accada”. E stasera, se qualcuno ancora lo ricorda, l’Inter gioca con la Sampdoria.

SPORTEVAI | 17-02-2019 09:46