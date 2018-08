Ecco il gioco venduto più rapidamente nella storia di PlayStation

Mat Piscatella di NPD Group ha rivelato qual è il gioco venduto più velocemente nella storia di PlayStation: si tratta di “God of War”, il titolo firmato Santa Monica Studio, che ha superato “The Last of Us”, detentore fin’ora del record. Di che gioco stiamo parlando? Facciamo chiarezza per i lettori meno esperti.

God of War è un videogioco prodotto da Santa Monica Studio e pubblicato negli Stati Uniti nel marzo del 2005, mentre in Europa è arrivato qualche mese più tardi. Si tratta di un’avventura dinamica in terza persona con uno stile di gioco che si rifà a Prince of Persia 3D e Devil May Cry. Ambientato nella mitologia greca, ha come protagonista Kratos, un guerriero spartano che compie eccezionali imprese.

Un videogioco che ha goduto sin da subito di un grande successo, ricevendo allo Spike Video Game Award, proprio nello stesso anno in cui è uscito, il premio “Gioco d’azione dell’anno“. Mentre al creatore, David Jaffe, è andato il premio “Sviluppatore dell’anno“. Ecco allora spiegato il motivo del nuovo record di vendite mai registrato prima da NPD per un’esclusiva PlayStation, superando di gran lunga le aspettative di Sony.

“Al momento prevedo che God of War chiuderà il 2018 come l’ottavo titolo più venduto nel mercato statunitense, ma se questo trend continua potrei rivedere le mie stime al rialzo” – è stato il commento.

HF4 | 21-08-2018 08:30